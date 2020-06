महज 20 सेकेंड में आउट ऑफ स्टॉक गया ये फोन, बड़ी बैटरी और 3 कैमरे से है लैस

नई दिल्ली: लॉकडाउन के बाद भी Moto G8 Power Lite का जादू लोगों पर चल गया। यही वजह की 29 मई को आयोजित पहली सेल में ये स्मार्टफोन महज 20 सेकेंड में आउट ऑफ स्टॉक ( Moto G8 Power Lite Out of Stock ) हो गया। इसकी जानकारी कंपनी ने ( Moto G8 Power Lite Sold Out ) दी है। इस फोन को भारत में 21 मई को लॉन्च किया गया था और एक्सक्लूसिव तौर पर सेल के लिए ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Flipkart पर उपलब्ध कराया गया था।

Moto G8 Power Lite को सिर्फ एक ही वेरिएंट में उतारा गया है, जिसमें 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज शामिल है। जरूरत पड़ने पर एसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 256जीबी तक बढ़ाया जा सकता है। इसकी कीमत 8,999 रुपये रखी गयी है और फोन को आर्कटिक ब्लू और रॉयल ब्लू कलर ऑप्शन में बेचा जा रहा है।

Moto G8 Power Lite specifications

इसमें 6.5 इंच का आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले है, जिसका रिजॉल्यूशन (729x1600 पिक्सल) है और इसमें वाटरड्रॉप नॉच के साथ 20:9 का आस्पेक्ट रेशियो दिया गया है। फोन में स्पीड के लिए 2.3 गीगाहर्ट्ज़ MediaTek Helio P35 processor का इस्तेमाल किया गया है। फोन एंड्रॉयड पाई पर रन करता है। फोन के बैक हिस्से में फिंगरप्रिंट सेंसर मौजूद है।

11 जून को Xiaomi Redmibook Laptop भारत में होगा लॉन्च, Dellऔर HP को मिलेगी टक्कर

Moto G8 Power Lite Camera

फोटोग्राफी के लिए रियर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें पहला एफ/ 2.0 अपर्चर के साथ 16 मेगापिक्सल, दूसरा एफ/ 2.4 अपर्चर के साथ 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और तीसरा एफ/ 2.4 अपर्चर के साथ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस कैमरा है। वहीं फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी व वीडियो कॉलिंग कैमरा दिया गया है।

पावर के लिए Moto G8 Power Lite में 5,000 एमएएच की दी गयी है, जो 10 वॉट चार्जिंग सपोर्ट के साथ है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में 4जी एलटीई, माइक्रो-यूएसबी पोर्ट, 3.5 एमएम ऑडियो जैक, ब्लूटूथ 4.2, वाई-फाई 802.11 बी/जी/एन, जीपीएस, ए-जीपीएस और ग्लोनास फीचर मौजूद है। फोन का डाइमेंशन 164.94x75.76x9.2 मिलीमीटर है और वजन 200 ग्राम है।