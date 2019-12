Nokia 9 PureView को मिला एंड्रॉयड 10 अपडेट, जानें खासियत

नई दिल्ली: Nokia 9 Pureview के लिए कंपनी ने एंड्रॉयड 10 अपडेट जारी कर दिया है। कंपनी ने Nokia 2.3 लॉन्च इवेंट के दौरान और आधिकारिक नोकिया मोबाइल ट्विटर अकाउंट के जरिए अपडेट का ऐलान किया है। अगर आप Nokia 9 PureView स्मार्टफोन यूज करते हैं और अभी तक अपडेट नहीं मिला है तो Settings >About Phone > System updates में जाकर अपना फोन अपडेट कर सकते हैं। अपडेट फाइल का साइज़ 800 एमबी है। फोन को मिला एंड्रॉयड 10 अपडेट डार्क मोड, स्मार्ट रिप्लाई फीचर, जेस्चर नेविगेशन, प्राइवेसी के लिए अतिरिक्त कंट्रोल, लोकेशन और नवंबर एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच के साथ है। हमीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Nokia 7.1,Nokia 7 Plus, Nokia 6.1 Plus और Nokia 6.1 स्मार्टफोन को अगले महीने एंड्रॉयड 10 अपडेट मिलेगा।

स्पेसिफिकेशन

इसमें 5.99 इंच की क्वाड-एचडी+ एमोलेड स्क्रीन है, जिसका रिजॉल्यूशन (1440x2960 पिक्सल) है और आस्पेक्ट रेशियो 18.5:9 है। इसमें 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट है और स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए ऑक्टा-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 845 का इस्तेमाल किया गया है। फोन आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉयड 9 पाई पर रन करता है। पावर के लिए 3,320 एमएएच की बैटरी दी गयी है, जो वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है। हैंडसेट डुअल-सिम (नैनो) को सपोर्ट करती है।

कैमरा

फोटोग्राफी के लिए फोन के रियर में पांच कैमरे दिए गए हैं, जिसमें 12+12 मेगापिक्सल के दो RGB सेंसर्स और 12+12+12 मेगापिक्सल के तीन मोनोक्रोम सेंसर्स दिए गए हैं। सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 20 मेगापिक्सल का सेंसर कैमरा दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई 802.11एसी, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, जीपीएस/ए-जीपीए, एनएफसी, 4 जी एलटीई और यूएसबी टाइप-सी सपोर्ट शामिल है।