28 अगस्त को Oppo Reno 2 भारत में होगा लॉन्च, 4 रियर कैमरे और 20X जूम है लैस

नई दिल्ली: ओप्पो भारत में अपने नए स्मार्टफोन Oppo Reno 2 को 28 अगस्त को लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी ने Reno 2 का टीजर जारी किया है जिसमें 20x जूम कैपेसिटी के साथ चार रियर कैमरा सेटअप को टीज किया गया है। साथ ही कंपनी ने सीरीज शब्द का इस्तेमाल किया है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि कंपनी Oppo Reno 2 के साथ Reno 2 Pro को भी पेश कर सकती है। फिलहाल कंपनी की तरफ से Reno 2 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं किया है। बता दें कि ये फोन Oppo Reno का अपग्रेड वर्जन है और इसे सबसे पहले भारत में पेश किया जा रहा है।

#OPPOReno2 #Quadcam with #20xZoom. See More, and get closer to the action. Coming first to India on 28.08.2019



Know more: https://t.co/k2Q7W98FD9 pic.twitter.com/ZkYkARAnRY