Realme 3 Pro के Lightning Purple कलर वेरिएंट की आज रात 12 बजे सेल, जानिए कीमत

नई दिल्ली: realme 3 pro के Lightning Purple कलर वेरिएंट को 15 मई को पहली बार फ्लैश सेल में लगाया जाएगा। ग्राहक Realme 3 Pro स्मार्टफोन को रात 12 बजे फ्लिपकार्ट ( Flipkart ) और रियलमी के ऑनलाइन स्टोर ( Realme.com ) से खरीद सकते हैं। इसकी जानकारी रियलमी CEO माधव सेठ ने ट्वीट करके दी है। फोन का नया कलर वेरिएंट ग्रेडिएंट फिनिश के साथ है और राइड साइड पर पर्पल कलर दिया गया है, जबकि टॉप लेफ्ट में ब्लैक कलर होगा।

