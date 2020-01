कल Realme 5i और Tecno Spark Go Plus भारत में होगा लॉन्च, जानें फीचर्स

नई दिल्ली: 9 जनवरी यानी कल भारत में दो नए स्मार्टफोन Tecno Spark Go Plus और Realme 5i लॉन्च होने जा रहा है। इस साल भारत में लॉन्च होने वाले ये दोनों पहले स्मार्टफोन हैं। फिलहाल Tecno Spark Go Plus से जुड़ी कोई भी जानकारी अभी तक सामने नहीं आयी है। वहीं Realme 5i को वियतनाम में पेश किया जा चुका है। वियतनाम में Realme 5i को दो रैम वेरिएंट में उतारा है। इसमें 3GB रैम और 4GB रैम व 64GB स्टोरेज वेरिएंट शामिल है। इन दोनों की कीमत क्रमश: 3,690,000 VND (करीब 11,520 रुपये ), 4,290,000 VND ( लगभग 13,400 रुपये) है।

Realme 5i specifications

Realme 5i में 6.52-इंच की IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, इसका आस्पेक्ट रेशियो 20:9 है और फोन वाटरड्रॉप नॉच के साथ आता है। इस डिस्प्ले का रेजॉल्यूशन एचडी प्लस (720 x 1600 पिक्सल्स) है। कंपनी ने इसमें Qualcomm Snapdragon 665 चिपसेट का इस्तेमाल किया है। फोन Android 9 Pie OS बेस्ड ColorOS 6.1 UI पर रन करता है। फोन के रियर में चार कैमरे दिए गए हैं। इसमें पहला 12-मेगापिक्सल का मेन लेंस, दूसरा 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और तीसरा 2 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंस और डेप्थ सेंसर का है। वहीं फ्रंट में 8-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है। पावर के लिए 5,000mAh की बैटरी दी गयी है जो 10W चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 4G VoLTE, ड्यूल सिम सपोर्ट, Wi-Fi 802.11ac, GPS, ब्लूटूथ, microUSB और 3.5mm ऑडियो जैक जैसे दमदार फीचर्स दिए गए हैं। फोन में फिंगप्रिंट सेंसर भी दिया गया है।

Tecno Spark Go specifications

बता दें कि पिछले साल Tecno Spark Go को भारत में पेश किया गया था। इसमें 6.1-इंच की HD+ डॉट नॉच डिस्प्ले है और इस स्मार्टफोन में MediaTek Helio A22 क्वॉड कोर एसओसी के साथ क्लॉक्ड स्पीड 2.0GHz है। फोन में 2 जीबी रैम के साथ 16 जीबी इंटरनल स्टोरेज है, जरूरत पड़ने पर स्टोरेज को एसडी कार्ड की मदद से बढ़ा भी सकते हैं। फोन Android 9.0 आउट ऑफ द बॉक्स पर रन करता है। फोटोग्राफी के लिए रियर में 8 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा और फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का एआई सेल्फी कैमरा दिया गया है। पावर के लिए कंपनी ने 3,000mAh बैटरी दी है। फोन में एआई बेस्ड फेस अनलॉक फीचर भी है। ये फोन नेबुला ब्लैक और रॉयल पर्पस कलर में आता है। कंपनी ने फोन को 5,499 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है।