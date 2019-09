13 सितंबर को Realme XT भारत में होगा लॉन्च, 64 मेगापिक्सल का मिलेगा रियर कैमरा

नई दिल्ली: Realme XT स्मार्टफोन की लॉन्चिंग डेट का खुलासा हो गया है। कंपनी इस स्मार्टफोन को भारत में 13 सितंबर को लॉन्च करेगी। कंपनी स्मार्टफोन को तीन वेरिएंट में लॉन्च करेगी। इसमें 4GB रैम व 64GB स्टोरेज, मिड वेरिेएंट 6GB रैम व 64GB स्टोरेज और टॉप मॉडल वेरिएंट को 8GB रैम व 128GB स्टोरेज के साथ उतारा जाएगा। इन तीनों वेरिएंट की कीमत का फिलहाल कोई खुलासा नहीं किया गया है।

And it's time to end the suspense! The #realmeXT will be launched at 12:30 PM on 13th September. Are you XciTed? RT and reply with #realmeXT if you are. pic.twitter.com/TUCBA6ptY7