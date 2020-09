जानिए क्या हैं Redmi Note 9 Pro के फीचर्स और कब है अगली सेल

नई दिल्ली। xiaomi india के Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 Pro Max दो ऐसे स्मार्टफोन हैं जो भारत में खरीदारों के बीच काफी लोकप्रिय रहे हैं। इनकी लॉन्चिंग के बाद से दोनों को विशेष फ्लैश सेल के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। सोमवार की सेल के बाद अब आगामी 8 सितंबर को इनकी सेल होगी।

Redmi ने घोषणा की थी कि दोनों फोन अमेजॉन और Mi.com के जरिए खरीदे जा सकते हैं। दोनों में से Redmi Note 9 Pro दो स्टोरेज ऑप्शन में उपलब्ध है। पहला 4GB RAM + 64GB इंटर्नल स्टोरेज जिसकी कीमत 13,999 रुपये है। जबकि दूसरा 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वैरिएंट जिसकी कीमत 16,999 रुपये है।

दोनों ही वैरिएंट तीन अलग-अलग कलर ऑप्शन- ऑरोरा ब्लू, ग्लेशियर व्हाइट और इंटरस्टेलर ब्लैक में उपलब्ध कराए गए हैं।

Buy the #RedmiNote9Pro and #RedmiNote9ProMax at 12 noon only on https://t.co/cwYEXdVQIo and @amazonIN today!



You can also also get it at Mi Homes and retail outlets. Hurry up for this limited time offer 🙌 pic.twitter.com/4rZ88cyqxp