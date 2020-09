Xiaomi ने लॉन्च किया देश का स्मार्टफोन Redmi 9A, जबर्दस्त फीचर्स वाला फोन 'दाम में कम और काम में दम'

नई दिल्ली। Xiaomi ने भारत में एक और Redmi 9 सीरीज स्मार्टफोन ( new redmi smartphone ) लॉन्च किया है। देश का स्मार्टफोन नाम से पेश की गई यह नई डिवाइस बजट सेगमेंट में काफी लोकप्रिय Redmi 8A और Redmi 8A ड्युअल सीरीज के स्मार्टफ़ोन की जगह लेगा। रेडमी 9A ( Redmi 9A ) भारत में लॉन्च होने वाला Redmi 9 सीरीज का तीसरा स्मार्टफोन है। इससे पहले कंपनी ने Redmi 9 और Redmi 9 Prime लॉन्च किए हैं। चूंकि Redmi 9A, Redmi 8A की ही तरह है, इसलिए यह एक सिंगल लेंस प्राइमरी कैमरा के साथ आता है और हम उम्मीद कर सकते हैं Redmi 9A Dual को बाद में लॉन्च किया जा सकता है।

भारत में Redmi 9A को दो वैरिएंट में उपलब्ध कराया जाएगा। इसका पहला वैरिएंट 2GB RAM और 32GB इंटर्नल स्टोरेज के साथ आता है जिसकी कीमत 6799 रुपये रखी गई है। जबकि 3GB रैम और 32GB स्टोरेज वाले दूसरे वैरिएंट की कीमत 7499 रुपये तय की गई है।

इस डिवाइस की शुक्रवार 4 सितंबर को पहली सेल आयोजित की जाएगी। इस बिक्री दोपहर 12 बजे से शुरू होगी और इसे अमेज़न इंडिया की वेबसाइट, Mi.com और Mi Home के माध्यम से खरीदा जा सकेगा। कंपनी ने दावा किया है कि यह डिवाइस जल्द ही रिटेल स्टोर्स के माध्यम से भी उपलब्ध होगी।

After #Redmi9, #Redmi9A is the 2nd Redmi smartphone in India to come with #MIUI12 OUT OF THE BOX!#Android10 + #MIUI 12 offers latest and most seamless software experience ever on any #DeshKaSmartphone! pic.twitter.com/mfUbDALQka — Redmi India - #Redmi9A is here! (@RedmiIndia) September 2, 2020

कलर वैरिएंट के लिहाज से खरीदारों को इसमें तीन रंगों का विकल्प मिलेगा। इसमें मिडनाइट ब्लैक, नेचर ग्रीन और सी ब्लू कलर शामिल हैं।

Redmi 9A के स्पेशिफिकेशंस

Redmi 9A में एचडी+ रिजोल्यूशन के साथ 6.53 इंच की स्क्रीन मिलती है।

इसका डिस्प्ले टॉप पर वॉटर ड्रॉप नॉच और 20:9 का आस्पेक्ट रेशियो में आता है।

कंपनी का दावा है कि फोन में टीयूवी सर्टिफाइड रीडिंग मोड मौजूद है।

इस फोन में ऑक्टा-कोर मीडियाटेक हेलियो G25 चिपसेट प्रोसेसर है, जिसकी स्पीड 2.0GHz तक है।

फोन में 32GB की इंटर्नल स्टोरेज क्षमता है लेकिन इसके स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के इस्तेमाल से 512GB तक बढ़ाया जा सकता है।

Mi Fans, when it comes to performance, #Redmi9A features the high-performance #HelioG25 chipset with #HyperEngine Game Technology! 🚄



👉 12nm process technology

👉 Up to 2.0GHz

👉 #AnTuTu score: 91,098#DeshKaSmartphone is the BEST everyday carry on a budget! 😍#Xiaomi ❤️️ pic.twitter.com/xwUmy6g4Ih — Manu Kumar Jain (@manukumarjain) September 2, 2020