केंद्र सरकार ने आसान कर दिया मोबाइल कनेक्शन के लिए KYC, घर बैठे प्रीपेड से पोस्टपेड और वेरिफिकेशन

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने दूरसंचार सेवाओं में आंदोलनकारी बदलाव लाने का कदम उठाया है। इसके अंतर्गत अब दूरसंचार सेवाओं यानी मोबाइल फोन कनेक्शन आदि के लिए जरूरी केवाईसी (Know Your Customer) की प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है और ग्राहक घर बैठे ही वेरिफिकेशन करा सकेगा।

संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में कहा था, "दूरसंचार सुधारों का उद्देश्य हाशिए पर पड़े वर्ग के लिए विश्व स्तरीय इंटरनेट और टेली-कनेक्टिविटी प्रदान करना है।" इस उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए संचार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले दूरसंचार विभाग ने मंगलवार को केवाईसी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए कई आदेश जारी किए हैं। इसका मकसद 15 सितंबर 2021 को मंत्रिमंडल द्वारा घोषित दूरसंचार सुधारों की शुरुआत करना है।

फिलहाल एक ग्राहक को केवाईसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें नया मोबाइल कनेक्शन प्राप्त करने या प्रीपेड से पोस्टपेड या पोस्टपेड से प्रीपेड कनेक्शन में बदलवाने के प्रमाण के रूप में पहचान और पते के मूल दस्तावेजों के साथ प्वाइंट ऑफ सेल यानी स्टोर पर जाना पड़ता है। हालांकि अब ऐसा नहीं होगा।

Department of Telecommunications, GoI, today issued a series of orders simplifying the KYC processes and thereby initiating the telecom reforms in Aadhaar based e-KYC, Self-KYC and OTP based conversion of mobile connection from Prepaid to Postpaid and vice-versa. pic.twitter.com/XsG3fbPsJF