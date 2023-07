हॉटस्पॉट के हैक होने से डरते हैं, तो यूं रखें सुरक्षित

जयपुरPublished: Jul 28, 2023 04:00:03 pm Submitted by: जमील खान

How To Keep Mobile Hotspot Safe : मोबाइल डाटा (Mobile Data) की मदद से हॉटस्पॉट का इस्तेमाल करना सार्वजनिक वाइ-फाइ से कनेक्ट होने की तुलना में अधिक सुरक्षित है। आपको सार्वजनिक वाइ-फाइ का उपयोग करने से बचना चाहिए, जब तक कोई अन्य विकल्प न हो।

