8000 से कम कीमत में मिल रहे हैं ये 5 दमदार हैवी बैटरी वाले स्मार्टफोन, जानिये फीचर्स

Infinix Smart 6 Plus (कीमत: 7999 रुपये)



हाल ही में आया नया Infinix Smart 6 Plus आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। इस फोन में 6.82 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया है। परफॉरमेंस के लिए इसमें Helio G25 प्रोसेसर दिया है और यह फोन Google’s Android 12 (Go Edition) पर काम करता है। यह फोन 3GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है, स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से बढ़ाया जा सकता है। इसमें 3 GB वर्चुअल रैम का भी सपोर्ट मिलता है। फोन में में 5000mAh की बैटरी लगी है। फोटो और वीडियो के लिए इस फोन में 8MP Dual रियर कैमरा दिया है इसके अलावा इसमें ड्यूल LED फ़्लैश के साथ 5MP का कैमरा सेटअप मिलता है। बेसिक फोटो शूट के लिए कैमरा अच्छा है। इस फोन से आप HD वीडियो शूट कर सकते हैं।