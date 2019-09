20 सितंबर को Vivo V17 Pro भारत में होगा लॉन्च, 32MP पॉप-अप कैमरे से लैस

नई दिल्ली: चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो ने वी सीरीज के नए स्मार्टफोन Vivo V17 Pro की लॉन्चिंग डेट का खुलासा कर दिया है। कंपनी इस स्मार्टफोन को 20 सितंबर को भारत में लॉन्च करेगी। इसकी जानकारी कंपनी ने अपने ट्विटर अकाउंट प दी है। वीवो ने ट्वीट करते हुए फोन में 32 इंच के डुअल पॉप-अप कैमरे का जिक्र किया है। साथ ही एक प्रोमो वीडियो भी साझा किया है। इतना ही नहीं इससे पहले भी हैंडसेट के कई स्पेसिफिकेशन्स सामने आ चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिट सेंसर भी दिया जाएगा।

