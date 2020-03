कोरोना वायरस की वजह से अब ऑनलाइन 108-मेगापिक्सल कैमरे वाला Mi 10 होगा लॉन्च, जानें फीचर्स

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के डर की वजह से सभी कंपनियां अपने हैंडसेट को ऑनलाइन पेश कर रही हैं। यही वजह है कि 27 मार्च को Xiaomi Mi 10 ग्लोबल मार्केट में ऑनलाइन दोपहर 2 बजे लॉन्च किया जा रहा है। इसकी जानकारी शाओमी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट जारी करके दी है। वहीं फोन को भारत में भी लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल कंपनी की ओर से भारत में लॉन्चिंग डेट को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गयी है। इस बीच खबर लीक हुई है कि शाओमी भारत में Mi 10 को 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज और 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च कर सकती है। इसके अलावा फोन कोरल ग्रीन और ट्विलाइट ग्रे कलर ऑप्शन के साथ बेचा जा सकता है। ध्यान रहे कि ये फोन चीन में पेश किया जा चुका है और 5G को सपोर्ट करता है। ऐसे में भारत में फोन को 5G के साथ उतारा जाएगा या नहीं ये तो लॉन्चिंग के समय ही पता चलेगा।

