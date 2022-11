Drishyam 2 Movie Review: ट्विस्ट से भरी Ajay Devgn-Tabu की फिल्म में Akshaye Khanna ने लगाया जबरदस्त क्लाइमेक्स का तड़का

यह भी पढ़ें

#Drishyam2Review ⭐️⭐️⭐️⭐️ #Drishyam2 is an EXHILARATING - ENTHRALLING & ENTERTAINING thriller that keep you hooked & booked throughout. Director @AbhishekPathakk made the 1st half stronger than the original while 2nd Half is a BANGER with a JAW DROPPING CLIMAX.



SURE SHOT HIT pic.twitter.com/APZyYtHRSy— Sumit Kadel (@SumitkadeI) November 18, 2022

Rating: ⭐️⭐️⭐️⭐️#Drishyam2 is BRILLIANT. #AbhishekPathak’s attempt is genuine…makes the film really thrilling…commendable screen-writing, especially the 2nd half..#AjayDevgn is beyond First Rate 💥💥…his power to influence the chars + the audience is the kick #Drishyam2review pic.twitter.com/q439AH603P— Nishit Shaw (@NishitShawHere) November 17, 2022

#Drishyam2Review : #AjayDevgn proved his worth and #AbhiskekPathak showed his master class in the Sequel #Drishyam2.The encounter scenes between #AkshayKhanna and Ajay Devgn was treat to watch.



Movie Ratings - ⭐⭐⭐⭐🌟tars



MUST WATCH FIRST DAY FIRST SHOW pic.twitter.com/GVpwidny1s— Adarsh Swaroop (@aayaswaroop) November 17, 2022

#Drishyam2 Review : DRISHYAM 2

is Simply Brilliant an

Edge-of-the-seat Suspense thriller which will keep you engaged throughout its duration. @ajaydevgn Outstanding Performance.. Akshaye Khanna Impactful..@AbhishekPathakk Excellent Direction. #Drishyam2Review



Rating: ⭐⭐⭐⭐ pic.twitter.com/sMm9wPnor2— Vishwajit Patil (@_VishwajitPatil) November 18, 2022

यूजर्स फिल्म को लेकर अपनी-अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। जब इस फिल्म की शूटिंग का समय चल रहा था तब बताया गया था कि फिल्म की कहानी और किरदारों में काफी बदलवा किया गया है। फिल्म में पुरानी कास्ट के साथ-साथ कुछ नए लोगों की एंट्री भी हुई हैं, जिसमें सबसे पहला नाम एक्टर अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna) का नाम शामिल है, जो फिल्म में एक बेहद ही सख्त पुलिस ऑफिस का किरदार निभा रहे हैं।जैसा की आपको जानकादी दी जा चुकी हैं कि ये फिल्म इस फिल्म के पहले पार्ट 'दृश्यम' का सीक्वल है। इस फिल्म में 'विजय सलगांवकर' (Vijay Salgaonkar Story) के परिवार और तब्बू के बेटे के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाने का काम करती है, जिसमें तब्बू की जगह अब अक्षय खन्ना उसकी मौत की जांच की शुरूआत करेंगे और उनका साथ फिल्म में दिखाई देने वाली पुरानी कास्ट के कुछ लोग भी करेंगे। साथ ही इस फिल्म में 'विजय सलगांवकर' का ये साबित करना होगा कि 2 और 3 अक्टूब को वो सच में सतसंग में थे या नहीं?लोगों का कहना है कि फिल्म शुरूआत में कुछ देर के लिए बोर करती हैं, लेकिन धीरे-धीरे फिल्म में टर्न और ट्विस्ट आने लगते हैं, जो आपको सीट न छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं और अपनी जगह पर जमे रहते हें और पर्दे की तरफ टकटकी लगाए देखते रहते हैं। साथ ही थोड़ी-थोड़ी देर में कहानी में रोमांचक और नए मोड़ आने लगते हैं। एक के बाद एक चौंकाने वाली सीन आते हैं। साथ ही फिल्म का क्लाइमैक्स लोगों को खूब पसंद आता है, जो आपके रौंगटे खड़े हो जाते हैं।वहीं अगर फिल्म के रिव्यू (Drishyam 2 movie review) के बारे में बात करें तो, ट्विटर पर फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हालांकि, कुछ लोगों को ये फिल्म बोर लग रही हैं, क्योंकि फिल्म में कही न कही उनको रोमांस की कमी नजर आईं, लेकिन ऑवर ऑल ये फिल्म उन लोगों को काफी पसंद आ रही है, जो फिल्मों में रोमांच और एक्शन देखना पसंद करते हैं। साथ ही फिल्म क्रिटिक तरण आर्दश ने फिल्म को 4 स्टार दिए हैं और साथ ही फिल्म को POWER-PACKED बताया है।