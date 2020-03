Maha corona: जंग के बीच खुशखबरी , 17 मरीज ठीक हुए , घर में रहना ही देशभक्ति

मुंबई(mumbai), पुणे(pune), नागपुर(nagpur), औरंगाबाद(aurangabad) जैसे शहरों से अलग-अलग मरीज(patient) है। जिनका पिछले कई दिनों से इलाज(treatment) शुरू था।अब इन्हें पूरी तरह से ठीक कर लिया गया है. कोरोना(corona virus) वायरस अब तीसरे चरण(third step) में पहुचने वाला है । यहां से कोरोना दिन चौगुनी रात सौ चौगुनी की तर्ज पर बढ़ता हैं। घर में रहना(staye at home is better) ही सही मायने में देशभक्ति है