नर्इ दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक(एसबीआर्इ) म्यूचुअल फंड ने हाल ही में एक चैटबोट "युवा" लाॅन्च किया है। ये म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारियों के बारे में पता करने के लिए एक आॅनलाइन असिस्टेंस है। एसबीआर्इ के मुताबिक, चैटबाॅट्स एक एेसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो आॅनलाइन प्लेटफाॅर्म पर इंसानों की तरह काम करता हैं। ये एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर है जिसका प्रयोग बात करने के तौर पर किया जा सकता है। ये बात आप टेक्स्ट आैर वाॅइस दोनों तरह से कर सकते हैं। यूजर्स एसबीआर्इ म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारियों को हासिल करने के लिए अौर जवाब पाने के लिए युवा चैटबाॅट से जुड़ सकते हैं।

