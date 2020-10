लालू जी भैंस की पीठ से मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो हम भी भैंसे से विधायक बन सकते हैं

(Bihar News ) सत्ता कैसे-कैसे नाच (Power of Danceing ) नचाती है। विधायक बनने के लिए ऐसे-ऐसे कौतुब (New style in elections) किए जाते हैं कि विधायक बने या न बने पर हास-परिहास का पात्र जरूर बन जाते हैं। ऐसा ही एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला (Ride on buffalo for nomination) पालीगंज के अनुमंडल कार्यालय में। जहां एक सजे-धजे भैंसे (People taking enjoy ) पर सवार होकर एक नेताजी अपने विधायक बनने का ख्वाब लेकर नामांकन दाखिल करने पहुंचे।