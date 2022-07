video : जिले के 40 स्कूलों व खेल मैदानों पर मंडरा रही मौत

जिले के 22 स्कूलों व खेल मैदानों के ऊपर से गुजर रही है 33 केवी की बिजली लाइनें, 15 के ऊपर 11 केवी की लाइनें

- न कलक्टर के आदेश की परवाह न सांसद के निर्देश मान रहे डिस्कॉम के अधिकारी

नागौर. जिले के तीन दर्जन से अधिक विद्यालयों एवं खेल मैदानों के ऊपर मौत मंडरा रही है। अधिकारी हर सप्ताह जिला कलक्टर की बैठक में चर्चा करके इतिश्री कर रहे हैं। समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। जिले में सालभर पहले तक 33 केवी की कुल 25 लाइनें स्कूलों व खेल मैदानों के ऊपर से गुजर रही थीं, जिनमें से अब तक मात्र तीन लाइनों को शिफ्ट कराया जा सका है व एक लाइन को शिफ्ट करने की अनुमति अब मिली है। अब भी 21 स्कूलें ऐसी हैं, जिनके ऊपर 24 घंटे 33 केवी का करंट दौड़ता है, ऐसे में हादसा कब हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। 11 केवी की लाइनों की संख्या इससे भी अधिक है। खुद डिस्कॉम अधिकारियों के अनुसार जिले में 24 लाइनों का काम प्रगति पर है, लेकिन 15 लाइनें ऐसी हैं, जिनके रूट का विवाद होने से शिफि्टंग का कार्य नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार एलटी की 3 लाइनों का रूट विवाद होने से काम नहीं हो पा रहा है।

Death hovering over 40 schools and sports grounds in the district