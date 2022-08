Video : बीमार गोवंश का अनुदान 12 महीने दिया जाएगा : गोपालन मंत्री

गोपालन मंत्री प्रमोद जैन 'भाया' एवं राज्य गोसेवा आयोग के अध्यक्ष मेवाराम जैन पहुंचे नागौर

- लम्पी स्कीन डिजीज से पीडि़त गोवंश का लिया जायजा, गोशाला प्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों से की चर्चा

- पूर्व मंत्री हबीबुर्रहमान व कांग्रेस पदाधिकारियों ने मंत्री के दौरे पर खड़े किए सवाल

नागौर. नागौर जिले में गोवंश में फैली लम्पी स्कीन डिजीज का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। पशुपालन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जिले में अब तक 25 हजार से अधिक पशु संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1200 से अधिक संक्रमित पशुओं की मौत हो चुकी है। जिले में लगातार बढ़ रही बीमारी को देखते हुए रविवार को राज्य के खान, पेट्रोलियम एवं गोपालन विभाग मंत्री प्रमोद जैन 'भाया' एवं राज्य गोसेवा आयोग अध्यक्ष मेवाराम जैन रविवार को नागौर जिले के दौरे पर रहे।मंत्री भाया व अध्यक्ष जैन पहले कुचामन सिटी पहुंचे। वहां उन्होंने कुचामन गोशाला प्रतिनिधियों एवं पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की। दोपहर बाद करीब चार बजे दोनों ने नागौर पहुंच कर नागौर शहर गुड़ला रोड पर महावीर गोसेवा समिति की ओर से संचालित गोशाला का निरीक्षण कर बीमार गोवंश की जानकारी ली। इसके बाद गोशाला परिसर में ही गोशाला प्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर पशुओं की बीमारी सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।

