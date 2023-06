VIDEO...ध्यान नहीं दिया तो यह जहर शरीर के साथ कई खेतों को निगल जाएगा

Nagaur. अधिकाधिक उपज प्राप्त करने की होड़ में कीटनाशकों के प्रयोग ने इसको जहरीला बनाना शुरू कर दिया, लेकिन जिम्मेदारों के बेखबर बने रहने से स्थिति विकट होने लगी है।

If not taken care of, this poison will swallow many fields along with the body