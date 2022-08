स्मृति शेष : नहीं रहे गोवा सत्याग्रही रमेशचंद्र सैनी

नहीं रहे गोवा सत्याग्रही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रमेशचंद्र सैनी, आज सम्मान के साथ राजघाट में होगा अंतिम संस्कार

नर्मदापुरम

गोवा आंदोलन में शामिल सबसे कम उम्र के रमेशचंद सैनी (92) हमारे बीच नहीं रहे। अब उनकी स्मृति शेष है। आंदोलन में शामिल होने के दौरान जब उनसे कहा गया कि जाओ घर जाकर माता-पिता की आज्ञा लेकर आओ तब उन्होंने कहा था- 'बलिदान देने वालों के लिए आज्ञा की नहीं आशीर्वाद की जरूरत होती है'!

गोवा सत्याग्रही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रमेशचंद्र सैनी पिछले कुछ समय से लगातार बीमार चल रहे थे। पौत्र नीतेश सैनी ने बताया कि रविवार 7 अगस्त को रात 10 बजे दादा रमेशचंद्र सैनी ने रेवा भगवती नगर मालाखेड़ी स्थित अपने निवास पर अंतिम सांसें ली। उनकी अंतिम यात्रा मंगलवार 9 अगस्त को सुबह 11 बजे उनके निवास स्थान रेवा भगवती नगर मालाखेड़ी रोड से राजघाट जाएगी। यहां सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा।





Goa Satyagrahi Rameshchandra Saini is no more