10 Most Common 4-Digit PIN: ये हैं 4 डिजिट वाले 10 मोस्ट कॉमन पिन, अगर मेहनत से कमाए गए पैसों से हो प्यार तो इन्हें फौरन बदल लें

Cyber attacks increses in 2024: साइबर हमलावरों के लिए कमजोर पिन जैसे “1234” या “0000”, या आपकी जन्मतिथि या फोन नंबर जैसी व्यक्तिगत जानकारी पर आधारित पिन रखने से सुरक्षा में सेंध लगाना आसान हो सकता है।

Cyber crime increased in 2024

How to save youself of Cyber Fraud: चेक प्वाइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 की पहली तिमाही में साइबर हमलों (Cyber attack increases in 2024) में साल-दर-साल 33% की वृद्धि के साथ, भारत दुनिया में सबसे अधिक लक्षित देशों में से एक रहा है। साइबर अपराधी कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क में कमजोरियां ढूंढकर लोगों, कारोबारियों और सरकारों को निशाना बनाते हैं। वे संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए फ़िशिंग स्कैम और रैंसमवेयर जैसे विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं।

साइबर हमलों में ऐसे पिन वाले आसानी से होते हैं शिकार हमलावरों के लिए किसी भी सिस्टम में सेंध लगाने का सबसे आसान तरीका कमजोर पिन है। एक कमज़ोर पिन कुछ इस तरह का हो सकता है, जैसे “1234” या “0000” या व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर आसानी से अनुमान लगाया जा सकने वाला कुछ, जैसे आपकी जन्मतिथि या फ़ोन नंबर। ये हैं सबसे कॉमन पिन इंफॉर्मेशन इज़ ब्यूटीफुल द्वारा हाल ही में किए गए एक साइबर सुरक्षा अध्ययन से पता चलता है कि कई लोग अपने सुरक्षा कोड में सरल पैटर्न का उपयोग करते हैं। 34 लाख पिन की जांच पड़ताल के बाद यह पता चला कि निम्नलिखित पिन नंबर सबसे सामान्य हैं।



1234

1111

0000

1212

7777

1004

2000

4444

2222

6969 पिन चुनने वक्त रखें थोड़ा ट्रिकी होकर सोचें एक सरल या आसानी से अनुमान लगाने योग्य पिन चुनना आपको साइबर अपराधियों का आसान लक्ष्य बना सकता है। अपने खातों और उपकरणों की सुरक्षा के लिए पिन चुनते समय सुरक्षा को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। एक मजबूत पिन आपकी संवेदनशील जानकारी को फ्रॉड करने वालों के जोखिम को काफी कम कर सकता है। आप व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर पासवर्ड बनाने से बचें। व्यक्ति जानकारी में आपका या आपके ​किसी प्रिय का जन्मदिन, शादी की सालगिरह आदि हो सकता है। कुछ लोग इस पैटर्न पर भी पिन बनाते हैं 8557

8438

9539

7063

6827

0859

6793

0738

6835

8093 बहुत ज्यादा सावधानी बरतने के बावजूद हैकर्स आपके ​पासवर्ड डिकोड कर सकता है लेकिन हमारा काम सतर्कता बरतना है ताकि काफी मेहनत से कमाए पैसे पर कोई हाथ ना साफ कर लें। पढ़ना जारी रखे

