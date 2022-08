पिछले 2 सालों में 10 हजार निजी स्कूल बंद, नए स्कूलों के लिए 4.38 गुना बढ़े आवेदन, UP में सबसे ज्यादा 4216, MP दूसरे नंबर पर

देश में पिछले 2 सालों में 10 हजार निजी स्कूल बंद हो गए हैं, जिसके बाद अब स्कूलों को खोलने के लिए 4 गुना आवेदन बढ़ गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नए निजी स्कूलों को खोलने के लिए सबसे ज्यादा आवेदन उत्तरप्रदेश (UP) से 4216 और दूसरे नंबर पर मध्यप्रदेश (MP) का नाम है।

देश में पिछले 2 सालों में सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वहीं निजी स्कूलों में तेजी से कमी हुई है, जिसका असर निजी स्कूलों पड़ा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के कारण 2021 में 5,406 निजी स्कूल बंद हो गए हैं,वहीं 2020 में 5,052 स्कूल बंद हुए हैं। इसके साथ ही इन्हीं दो सालों में निजी स्कूलों में पढ़ने वाले 30.52 लाख बच्चों की संख्या घटी है इसके विपरीत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 2021 के मुकाबले 2022 में 40 लाख बढ़ी है।

