Punjab Bomb Scare: अमृतसर में SI की गाड़ी में बम लगाने वाले दो आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार, कनाडा भागने की फिराक में थे

Amritsar: अमृतसर पुलिस अधिकारी की गाड़ी के नीच बम प्लांट की साजिश में 2 संदिग्धों को पंजाब पुलिस ने दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों विदेश भागने की फिराक में थे।

पंजाब के अमृतसर में मंगलवार रात एक सब इंस्पेक्टर को बम से उड़ाने की साजिश नाकाम हो गई। इस घटना से जुड़ी CCTV फुटेज के जरिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी और आज इस दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दोनों ही विदेश भागने की फिराक में थे, लेकिन अब पुलिस की हिरासत में हैं। इन्हें दिल्ली से अमृतसर लाया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है। ये दोनों आरोपी तरनतारन के रहने वाले हैं।

2 miscreant arrested from Delhi for Planting Bomb Under Punjab Police Sub-Inspector Dilbag Singh's Car