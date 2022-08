Arvind Kejriwal Gujarat Visit: देशभर में बेस्ट होगी गुजरात पुलिस की सैलरी- एक बेटी के पत्र पर बोले अरविन्द केजरीवाल

Arvind Kejriwal Gujarat Visit: अरविन्द केजरीवाल गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये देने की घोषणा की। इसके साथ गुजरात पुलिस की सैलरी के मुद्दे को भी उठाया।

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविन्द केजरीवाल गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान अहमदाबाद के टाउन हाल में महिलाओं को संबोधित करते हुए चौथी गरेन्टी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सत्ता में आती है तो हर महिला को प्रतिमाह 1 हजार रुपये मिलेंगे। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि कैसे बिजली मुफ़्त होगी और इन सभी वादों के लिए पैसा कैसे आएगा।

Arvind Kejriwal Gujarat Visit: He might announce a gift for gujarat women's