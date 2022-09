आज सुप्रीम कोर्ट में असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर होगी सुनवाई, यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ा है मामला

AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन ओवैसी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। यह याचिका यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान उन पर हुए हमले से जुड़ा हुआ है। इस याचिका की सुनवाई जस्टिस एमआर शाह की बेच करेगी।

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलिमीन (AIMIM) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान उन पर हुए हमले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर आज जस्टिस एमआर शाह की बेच सुनवाई करेगी। इस याचिका के माध्यम से यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान उन पर हापुड़ में टोल प्लाजा के पास हमला करने वाले आरोपियों की जमानत रद्द करने की मांग की है, जिसमें ओवैसी बाल-बाल बचे थे। यह हमला असदुद्दीन ओवैसी पर 3 फरवरी 2022 में हुआ था।

Asaduddin Owaisi's petition will be heard in the Supreme Court today, matter is related to the UP assembly elections