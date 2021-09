Assam Boat Accident: ब्रह्मपुत्र नदी में दो नावों की टक्कर, कई लोगों के डूबने की आशंका

गुवाहाटी। Assam Boat Accident: असम में ब्रह्मपुत्र नदी में बुधवार को करीब 100 यात्रियों को ले जा रही नाव के एक अन्य नाव से टकरा जाने के बाद कई लोगों के डूबने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। डूबी नाव जोरहाट के नीमती घाट से माजुली नदी द्वीप की ओर जा रही थी, तभी विपरीत दिशा में जा रही एक अन्य नाव से टकरा गई।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने जोरहाट के नीमती घाट के पास नाव दुर्घटना की पुष्टि की है। उन्होंने ट्वीट के जरिये कहा, "राज्य मंत्री बिमल बोरा को तुरंत दुर्घटना स्थल पर जाने की सलाह दी। मैं भी कल नीमती घाट जाऊंगा।"

अधिकारियों ने बताया कि हादसा बुधवार शाम करीब साढ़े चार बजे हुआ। प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक एक शव बरामद किया जा चुका है।

Union Home Minister Amit Shah speaks to Assam CM Himanta B Sarma on boat accident in Jorhat, takes an update on rescue operations and on condition of those rescued



