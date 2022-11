'पुरूषवादी सोच को बढ़ावा देती है 12th की ये कहानी', बाल आयोग ने NCERT को लिखा पत्र

दिल्ली बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने क्लास 12 की एक कहानी पर पुरूषवादी सोच को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर उन्होंने NCERT (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद) के निदेशक को पत्र लिखकर हटाने की मांग की है।

Axe chapter that ‘normalises violent masculinity’: Delhi Commission for Protection of Child Rights to NCERT