EPFO का बड़ा अपडेट, जानें कब तक आएगा आपके PF खाते में ब्‍याज का पैसा? ऐसे करें चेक

PF Account Money: ग्राहकों के लिए EPFO की ओर से बड़ा अपडेट आया है। EPF अकाउंट का पैसा आया या नहीं इसको चेक करने के तीन तरीके हैं- ऑनलाइन पासबुक चेक, Missed Call, SMS आइए जानतें हैं कैसे पाएं अपडेट

नई दिल्ली•Jun 24, 2024 / 08:11 am• Akash Sharma

EPFO Rules Changes: कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के मेंबर्स काफी समय से अपने खाते में ब्याज की राशि (Interest Amount) के जमा होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे ग्राहकों के लिए EPFO की ओर से बड़ा अपडेट मिला है। बता दें कि EPFO मेंबर्स के खाते में ब्‍याज का पैसा जुलाई तक पहुंच सकता है। इसके लिए वित्‍त मंत्रालय (Ministry of Finance) की ओर से जल्‍द ही आधिकारिक सूचना जारी हो सकती है।

EPFO की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने (Central Board of Trustees) की ओर से फरवरी में वित्त वर्ष 24 के लिए 8.25% की ब्याज दर को मंजूरी दी गई थी। फिलहाल वित्तमंत्रालय की ओर से अभी भी औपचारिक अधिसूचना का इंतजार है। जानकारों के अनुसार आम चुनाव के कारण इसमें देरी हुई है। अब जुलाई तक इस काम को पूरा किए जाने की संभावना बनी हुई है।