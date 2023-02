'लोकतंत्र की आवाज को नहीं मिटा सकते', लोकसभा से बयान हटाए जाने पर बोले राहुल गांधी

राहुल गांधी ने लोकसभा की कार्रवाही से उनके बयान को हटाए जाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरे सिंपल से सवाल थे, जिनके जवाब नहीं मिले।

‘Can't erase democracy's voice': Rahul on expunging of his remarks in Lok Sabha