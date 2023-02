अदाणी के मुद्दे पर संसद में संग्राम जारी, ओवैसी बोले- यहां होता हिंडनबर्ग तो लगा दिया जाता UAPA

अदाणी के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में संग्राम जारी है। लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस में भाग लेते हुए अदाणी सहित कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। वहीं राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खगरे ने JPC की मांग की है।

Battle continues in Parliament on Adani's issue, Owaisi said – Hindenburg would have been here, UAPA would have been imposed