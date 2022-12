UPS सरकार के दौरान कुछ लोगों ने BSNL को 'नकद गाय' के रूप में किया यूज: अश्विनी वैष्णव

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में BSNL की बुरी स्थिति के लिए UPA सरकार को दोषी ठहराया। इसके साथ ही उन्होंने BSNL के रिवाइवल के लिए सरकार की ओर से मंजूर की गई परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी।

Certain people used BSNL as ‘cash cow’ during UPA rule: Ashwini Vaishnaw