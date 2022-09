परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए इंटरनेट बंद करने को दी गई चुनौती, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने IT मंत्रालय से मांगा जवाब

प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान नकल रोकने के लिए इंटरनेट सर्विस बंद करने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसमें याचिकाकर्ता ने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने IT मंत्रालय से तीन हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट में सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर ने प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान नकल रोकने के मकसद से इंटरनेट सर्विस पर रोक लगाने के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसमें कानून के विपरीत और भारत के संविधान के खिलाफ इंटरनेट बंद करने का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता कि ओर से वकील वृंदा ग्रोवर ने इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत सभी भारतीय को जो मौलिक दिए गए हैं, जिसका उल्लंघन किया जा रहा है।

Challenged to shut down internet to stop copying in examinations, Supreme Court seeks reply from IT Ministry