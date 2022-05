उत्तराखंडः 28 साल बाद अपने घर पर रात को रुकेंगे सीएम योगी, लंबे समय बाद होगी मां से मुलाकात

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीन दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं। इस दौरान वे लंबे समय के बाद ना सिर्फ अपने घर जाएंगे बल्कि वहां रात भी गुजारेंगे। बता दें कि इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी होंगे।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार से तीन दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस दौरे पर सीएम योगी अपने पैतृक गांव का दौरा करेंगे। खास बात यह है कि योगी आदित्यनाथ लंबे समय के बाद अपने गांव जा रहे हैं। इस दौरान वे अपने पैतृक गांव के पास स्थित महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय जाकर गुरु अवैद्यनाथ की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। यहां पर आयोजित एक सभा में करीब 2,500 लोगों को संबोधित भी करेंगे। उत्तराखंड के इस तीन दिवसीय दौरे पर उनके साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे।

