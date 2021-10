Coronavirus In India: फिर कातिल हुआ कोरोना, 24 घंटे में 773 लोगों की मौत, ताजा आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus In India ) के मामले एक बार फिर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। त्योहारों और चुनावी मौसम में कोविड-19 के मामलों में ना सिर्फ इजाफा हो रहा है, बल्कि मरने वालों का आंकड़ा भी डराने वाला है।

बीते 24 घंटे में ही देश में 773 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16 हजार मामले सामने आए हैं और कुल 733 लोगों की मौत हुई है। इसमें सबसे ज्यादा मौतें केरल में हुई है। केरल में कोरोना से कुल 622 लोगों की जान गई है।

COVID19 | India reports 16,156 new cases, 733 deaths in the last 24 hours; Active caseload stands at 1,60,989: Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/7RCXC5xQqx