Coronavirus ने फिर बढ़ाई चिंता, 24 घंटे में 500 से ज्यादा मौत, जानिए किन राज्यों में बढ़ रहे मरीज

नई दिल्ली। देश भले ही कोरोना वायरस ( Coronavirus ) की तीसरी लहर ने दस्तक ना दी हो, लेकिन इसका खतरा लगातार मंडरा रहा है। देश में बीते 24 घंटे में कोविड-19 से 500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। ये ताजा आंकड़ा ना सिर्फ स्वास्थ्य विभाग बल्कि सरकार के लिए भी चिंता बढ़ाने वाला है।

110 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार कर लेने के बाद भी देश में कोरोना ने टेंशन बढ़ा रखा है। भले ही कोरोना के दैनिक मामलों में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन मौत का आंकड़ा अब भी डराने वाला है। कुछ राज्यों में हालात चिंताजनक बने हुए हैं।

COVID-19 | India reports 12,516 new cases and 501 deaths in the last 24 hours; Active caseload stands at 1,37,416 ( lowest in 267 days): Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/i3Obejuvnr