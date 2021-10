अब 2 से 18 वर्ष की आयु वालों को भी लग सकेगी Covaxin, DCGI ने दी मंजूरी

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus ) टीकाकरण को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अब 2 साल से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन ( Covaxin ) का टीका लगाया जा सकेगा। इसकी मंजूरी मिल गई है। भारत बायोटेक ( Bharat Biotech ) और ICMR ने मिलकर कोवैक्सीन को बनाया है।

ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ( DGCI ) ने देश में 2 से 18 साल के लिए कोवैक्सिन की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है। सरकार की तरफ से इस वैक्सीन को लेकर जल्द ही गाइडलाइन जारी की जाएगी। उसके बाद ही बच्चों को टीका लगना शुरू होगा।

यह भी पढ़ेंः AIIMS का दावा, वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने से दूर होंगे पोस्ट कोविड के लक्षण

Subject Expert Committee (SEC) has given a recommendation to DCGI (Drugs Controller General of India) for the use of BharatBiotech's Covaxin for 2-18 year olds: Official sources