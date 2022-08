स्वतंत्रता दिवस से पूर्व दिल्ली पुलिस ने दर्जनों फर्जी पासपोर्ट के साथ 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया

राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कोई अप्रिय घटना न हो इसलिए यहाँ सुरक्षा व्ययस्था को सख्त कर दिया गया है। हर दिन गाड़ियों की आवाजाही से लेकर किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। इसी जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने दो बंगलादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से बड़ी संख्या में नकली पासपोर्ट भी बरामद किये गए हैं।

Independence Day 2022: देशभर में स्वतंत्रता दिवस की जमकर तैयारियां चल रही हैं। इस बीच कुछ बाहरी तत्व ऐसे भी हैं जो भारत में अस्थिरता का माहौल बनाने के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे में देशभर में पुलिस अलर्ट मोड पर हैं खासकर देश की राजधानी दिल्ली में। इसी अलर्ट्नेस के कारण स्वतंत्रता दिवस से पूर्व दिल्ली पुलिस ने दो बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 10 फर्जी पासपोर्ट भी बरामद किये गए हैं। इसके अलावा फेक स्टैम्प भी इनके पास से बरामद किये गए हैं। पुलिस अब दोनों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है।

Delhi: Ahead of Independence Day, 2 Bangladeshi nationals held with nearly dozen passports (Image for representation only)