नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्‍ली ( Delhi ) और NCR के में वायु प्रदूषण (Air Pollution) का कहर जारी है। हवा की स्थिति अब भी बहुत खराब बनी हुई है। तमाम प्रतिबंधों और उपायों के बावजूद फिलहाल दिल्लीवासियों की सांसों पर संकट गहरा रहा है।

शनिवार को भी दिल्ली की हवा का स्तर बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। SAFAR-India के मुताबिक वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) ‘बहुत खराब’ श्रेणी में ऑलओवर 355 है। जबकि शुक्रवार के मुकाबले मामूली राहत है। शुक्रवार को एक्यूआई 380 था। हालांकि अगले 24 से 48 घंटे में खराब हवा से राहत मिलने की उम्मीद है।

