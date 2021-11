Air Pollution In Delhi-NCR: बिगड़ते हालात के बीच कहीं बंद तो कहीं लगी रोक, जानिए 15 अहम अपडेट

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण ( Air Pollution In Delhi NCR ) ने लोगों की जीना मुहाल कर दिया है। दिवाली के बाद से हवा में घुल रहा जहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदूषण का आलम यह है कि अब लोग कोरोना की बजाय प्रदूषण के चलते बीमार पड़ रहे हैं।

राजधानी में एक्सपर्ट्स ने बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा सतर्क रहने को भी कहा है। जब तक जरूरी काम ना हो घर से बाहर ना निकलने की भी सलाह दी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद राज्य के साथ केंद्र सरकारें भी कड़े कदम उठा रही है। राजधानी के साथ-साथ सटे इलाकों में भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। यही वजह है कि कहीं बंद तो कहीं कई पाबंदियां लगाई गई है। 15 अपडेट के जरिए जानते हैं कहां क्या बंद और कहां पर पाबंदियां लागू की गई हैं।

Delhi continues to witness 'very poor' air quality with overall Air Quality Index (AQI) standing at 362 (at 06:33am): System of Air Quality & Weather Forecasting & Research (SAFAR)