नई दिल्ली। दिल्‍ली में वायु प्रदूषण ( Delhi Air Pollution ) का कहर जारी है। दिल्ली के साथ-साथ सटे हुए इलाकों ( NCR ) में भी तमाम पाबंदियों के बीच हवा जहरीली बनी हुई है, जिसने लोगों की जीना मुहाल कर दिया है। हालांकि सरकार तमाम जरूरी कदम उठा रही हैं, बावजूद इसके बड़ा सुधार नजर नहीं आ रहा है।

गुरुवार को वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रही। बताया जा रहा है कि हवा में सुधार को लेकर फिलहाल अगले तीन-चार दिन कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। हालांकि सरकारें सख्ती से प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए कड़े कदम उठा रही हैं।

Delhi continues to witness 'very poor' air quality with overall Air Quality Index (AQI) standing at 362 (at 06:33am): System of Air Quality & Weather Forecasting & Research (SAFAR)