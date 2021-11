Delhi Air Pollution: दिल्ली की हवा आज भी है 'जहरीली', अगले आदेश तक स्कूल-कॉलेज बंद, ऑफिस में 50 फीसदी WFH

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली वायु प्रदूषण ( Delhi Air Pollution ) से लगातार जूझ रही है। दिल्ली-एनसीआर में बुधवार की सुबह भी हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में रिकॉर्ड की गई है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च ( SAFAR ) सफर के मुताबिक 17 नवंबर को किए गए अपडेट में बताया है कि दिल्ली में हवा की क्वालिटी पहले की तरह ही काफी खराब है।

सुबह हवा की गुणवत्ता और एक्यूआई गंभी श्रेणी में रिकार्ड AQI 379 की गई है। प्रदूषण को लेकर रोकथाम के क्या उपाय किए गए हैं, इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) में भी सुनवाई होने वाली है।

इस बीच प्रदूषण की गंभीर हालात को देखते हुए आपात बैठक के बाद अगले आदेश तक स्कूल बंद रहने से लेकर 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम तक कई अहम निर्देश जारी किए गए।

