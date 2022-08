Delhi Corona Update: दिल्ली में लगातार पांचवें दिन दो हजार से अधिक कोरोना के नए केस, 9 लोगों की मौत

Delhi Corona Update: राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार चिंताजनक हो गई है। यहां बीते पांच दिनों से लगातार दो हजार के अधिक नए केस मिले हैं। कोरोना के नए मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद दिल्ली में मास्क पहनने के नियम को फिर से लागू कर दिया गया है।

Delhi Corona Update: More than 2 thousand New Cases came Nine Death Recored