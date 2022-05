कल से दिल्ली में चलेंगी 150 इलेक्ट्रिक बसें, तीन दिनों की यात्रा मुफ़्त में करें

Delhi New electric buses: मंगलवार को दिल्ली की जनता को 150 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलने वाली हैं। इसके साथ ही आम जनता इन बसों में अगले तीन दिनों तक फ्री की यात्रा करने का लाभ मिलेगा।

Updated: May 23, 2022 10:39:41 pm

दिल्ली की सरकार ने दिल्लीवासियों को 150 इलेक्ट्रिक बसों की सौगात देने वाले हैं। इसके साथ ही घोषणा की है कि दिल्ली की जनता अगले तीन दिनों के लिए मुफ़्त में यात्रा कर सकती है और इसकी शुरुआत 24 मई यानि की कल से ही होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। दिल्ली सरकार ने पिछले हफ्ते अपने सार्वजनिक परिवहन बेड़े में 1,500 लो-फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करने की मंजूरी दी थी।

Delhi govt announces free ride for 3 days in 150 new electric buses