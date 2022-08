दिल्ली हाईकोर्ट ने फ्लाइट में कृपाण की अनुमति देने पर केंद्र और DGCA को जारी किया नोटिस

Delhi High Court on Allowing 'Kirpans' In Domestic Flights: घरेलू विमानों में कृपाण ले जाने की अनुमति देने के केंद्र के नोटीफिकेशन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इसपर कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है।

दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में सिख समुदाय के सदस्यों को घरेलू उड़ानों में कृपाण ले जाने की अनुमति को चुनौती दी गई है। इस याचिका में कहा गया है कि पहले प्लेन हाईजेक की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं जिससे सबक लेते हुए इस तरह की अनुमति पर रोक लगनी चाहिए। इस याचिका पर नोटिस जारी करते हुए चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने आज नागरिक उड्डयन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, DGCA और नागरिक उड्डयन ब्यूरो को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालांकि, कोर्ट ने संबंधित नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है।

Delhi High Court Issues Notice To Aviation Ministry, DGCA On Allowing Sikhs To Carry 'Kirpans' In Domestic Flights