मनीष सिसोदिया को पेशी के लिए लाया गया कोर्ट, न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग करेगी CBI

Manish Sisodia Jail or Bail: दिल्ली की नई शराब नीति में गिरफ्तार पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आज सीबीआई टीम कोर्ट में पेश करेगी। उनकी दो दिन की रिमांड आज समाप्त हो रही है। कोर्ट में सीबीआई सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग कर सकती है। सिसोदिया की पेशी के लिए सीबीआई से उन्हें कोर्ट लाया गया है।

Delhi Liquor Policy Case: Manish Sisodia to be produced in court today by CBI