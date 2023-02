साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए Truecaller से पार्टनशिप करेगी दिल्ली पुलिस, लोगों को मिलेगी ये सर्विस

लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए दिल्ली पुलिस Truecaller से पार्टनशिप करेगी। इसके बाद ट्रूकॉलर की मदद से फ्रॉड करने वाले नंबरों की पहचान की जाएगी, जिसके बाद सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों सहित अन्य नामों की धौंस देकर की जाने वाली धोखाधड़ी को रोका जाएगा।

Delhi Police teams up with Truecaller to educate citizens on cyber frauds