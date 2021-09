Delhi: विधानसभा से लालकिले तक जाने वाली सुरंग अब आम लोगों के लिए खोलने की तैयारी, जानिए पूरा मामला

नई दिल्ली। दिल्ली ( Delhi ) विधानसभा के अंदर मिली सुरंग को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल लालकिले ( Red Fort ) तक जाने वाली इस सुरंग को अब आम जनता के लिए खोला जाएगा।

दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस सुरंग के साथ-साथ फांसी घर को भी आम लोगों के लिए खोलने की तैयारी है।

यह भी पढ़ेंः बारिश के बाद Delhi Municipal Corporation की खुली पोल, कांग्रेस-बीजेपी ने केजरीवाल पर साधा निशाना

A tunnel-like structure discovered at the Delhi Legislative Assembly. "It connects to the Red Fort. There is no clarity over its history, but it was used by Britishers to avoid reprisal while moving freedom fighters," said Delhi Assembly Speaker Ram Niwas Goel (2.09) pic.twitter.com/OESlRYik69