President Oath Ceremony: 25 जुलाई को ही भारत में क्यों होता है राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण? जानिए कब से हुई शुरुआत

President Oath Ceremony: भारत में इमरजेंसी के बाद से आज तक सभी राष्ट्रपतियों का शपथ ग्रहण समारोह 25 जुलाई को ही आयोजन किया जाता है। द्रौपदी मुर्मू ने आज देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ लीं। आइए जानते हैं साल 1977 से 25 जुलाई को ही देश के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह क्यों होता है।

Published: July 25, 2022 09:49:24 am

President Oath Ceremony: हर 5 साल बाद 25 जुलाई को देश को नए राष्ट्रपति मिलते हैं। इसलिए 25 जुलाई का दिन भारत के लिए बहुत खास माना जाता है। आज महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ लीं। सीजेआई एन. वी. रमणा द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाया, जिसके बाद उन्हें इंटर सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 21 तोपों की सलामी दी गई, इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में देश को पहली बार संबोधित किया।

Draupadi murmur oath ceremony as 15th president of India 25 July history and significance Rashtrapati shapath Aaj ka itihas