पंजाब के अटारी बॉर्डर के पास दिखा ड्रोन, BSF की फायरिंग के बाद पाकिस्तान की तरफ लौटा

बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने पंजाब के अटारी इलाके में भारत-पाक सीमा के पास एक ड्रोन को देखकर उस पर गोलियां चला दीं। फायरिंग के दौरान ड्रोन पाकिस्तान लौट गया। इस बीच, जवानों ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है।

पंजाब के भारत-पाकिस्तान की सीमा के पास एक बार फिर ड्रोन देख गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) ने अटारी के गांव मुहावा में ड्रोन को देखा, जिसके बाद BSF के जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के बाद ड्रोन पाकिस्तान की तरफ जाता देखा गया। वहीं, फायरिंग के बाद जवानों ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। भारत-पाकिस्तान सीमा के आसपास इन दिनों कई बार पाकिस्तानी ड्रोन देखा जा चुका है।

Drone along Punjab's Attari border returns to Pakistan as BSF open fire